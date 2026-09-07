Abdulkadir Selvi duyurdu! İşte seçimler için konuşulan iki tarih - Son Dakika
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Abdulkadir Selvi duyurdu! İşte seçimler için konuşulan iki tarih

Abdulkadir Selvi duyurdu! İşte seçimler için konuşulan iki tarih
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İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, köşesinde sandık için Kasım 2027 ve Mart 2028 tarihlerine işaret etti. Yüzde 50+1 sisteminin Türk siyasetinin DNA'sını bozduğunu belirten Selvi; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının tartışmasız olduğunu, seçimin kaderini ise CHP ile Yeni Parti arasındaki rekabet ile DEM Parti'nin alacağı tutumun belirleyeceğini yazdı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Seçimin Ucu Gözüktü" başlıklı yazısında erken seçim tartışmalarına ve olası tarihlere dikkat çekti. Selvi, seçimler için 2027 Kasım veya 2028 Mart tarihlerinin konuşulduğunu belirterek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 

"SEÇİME MEVCUT SİSTEMLE GİDİLECEK"

Seçim yasasındaki olası değişikliklerin yürürlüğe girmesi için seçimlerden en az 1 yıl önce yapılması gerektiğine işaret eden Selvi, şu analizi yaptı: "Seçimlerin 2027 yılının kasım ayında ya da 2028’in mart ayında yapılması konuşuluyor. Seçimlerden 1 yıl önce seçim yasasında yapılan değişikliklerin seçimlerde geçerli olmuyor. Bu dikkate alınırsa 2027 için en geç ekim ayında ya da 2028 mart ayı esas alınırsa en geç şubat ayında seçim yasasında bir değişiklik yapılmazsa sandığa mevcut sistemle gideceğiz demektir. Ben seçimlere mevcut sistemle gidileceğini düşünüyorum."

"YÜZDE 50+1 TÜRK SİYASETİNİN DNA'SINI BOZDU"

Mevcut ittifak sistemini ve Yüzde 50+1 kuralını eleştiren Selvi, seçim öncesi pazarlıkların hız kazanacağını ifade etti: "Yüzde 50 artı 1 sistemi ve ittifaklar, Türk siyasetinin DNA’sını bozdu. Yüzde 50 alacak partileri yüzde 1’e mahkum etti. 80 öncesinin koalisyon pazarlıklarını gündeme getirdi. Bir fark var: O zaman seçimden sonra koalisyon pazarlıkları yapılıyordu, şimdi seçimlerden önce. Seçim yaklaştıkça ne pazarlıklar dönecek, hayret ederek izleyeceğiz."

"KADERİ CHP, YENİ PARTİ VE DEM PARTİ BELİRLEYECEK"

Seçim sonuçlarında kilit rol oynayacak aktörlere değinen Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı konusunda iktidar kanadında ve kulislerde bir tartışma olmadığını vurguladı. Muhalefet tarafında ise belirsizliğin sürdüğünü belirten Selvi, süreci şekillendirecek faktörleri şu şekilde sıraladı:

  • CHP - Yeni Parti rekabeti: Seçimin ana kaderini CHP ile YENİ Parti arasındaki mücadele belirleyecek.
  • DEM Parti’nin adayı: DEM Parti'nin kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarıp çıkarmayacağı dengeleri değiştirecek.
  • Kılıçdaroğlu faktörü: Belli çevrelerin, YENİ Parti'nin adayını desteklemesi için Kemal Kılıçdaroğlu'na baskı yapacağını öne süren Selvi, Kılıçdaroğlu'nun alacağı kararın doğrudan sonuca etki edeceğini savundu.
  • Muhalefetin favorileri: Muhalefet bloğunda cumhurbaşkanı adaylığı için şimdilik Mansur Yavaş ve Özgür Özel isimlerinin öne çıktığı kaydedildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Parti, DEM Parti, Hürriyet, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Abdulkadir Selvi duyurdu! İşte seçimler için konuşulan iki tarih - Son Dakika
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