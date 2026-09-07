Çinli turistlerin Çanakkale'deki yeni gözdesi zeytinyağı oldu

Çanakkale’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek amacıyla kente gelen Çinli turistler, seyahatlerini bölgenin gastronomik değerleriyle de buluşturuyor. Troya ve Assos gibi önemli kültür rotalarının yanı sıra festival kapsamında öne çıkan Lezzet Noktalarını ziyaret eden turistlerin ilgisini çeken ürünlerin başında Çanakkale’nin zeytinyağı geliyor.

ÇANAKKALE’NİN GASTRONOMİ MİRASI ULUSLARARASI ZİYARETÇİNİN DENEYİMİNE SUNULUYOR

Çanakkale’deki seyahatlerinin ikinci gününde bir zeytinyağı fabrikasını ziyaret eden Çinli turist grubu, zeytinin üretimden sofraya uzanan yolculuğu hakkında bilgi aldı. Turistler, farklı özelliklere sahip zeytinyağlarını tadarken özellikle ürünlerin aroması, tazeliği ve yemeklerdeki kullanımına ilişkin deneyimleri büyük beğeniyle karşıladı.

ZEYTİNYAĞI TADIMI SEYAHATİN DİKKAT ÇEKEN DENEYİMLERİNDEN BİRİ OLDU

Çinli turistlerin zeytinyağı tadımına gösterdiği ilgi, ziyaretin öne çıkan bölümlerinden biri oldu. Zeytinyağını yalnızca bir yemek malzemesi olarak değil, başlı başına bir gastronomi deneyimi

ÇANAKKALE’NİN GASTRONOMİ MİRASI ULUSLARARASI ZİYARETÇİNİN DENEYİMİNE SUNULUYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, yerli ziyaretçilerin yanı sıra kenti ziyaret eden yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Festival kapsamında kentin kültürel ve gastronomik değerlerini keşfeden Çinli turistler, Adatepe’de yer alan Lezzet Noktalarını ziyaret ederken bölgenin zeytin ve zeytinyağı kültürüne de yoğun ilgi gösterdi. Adatepe Zeytinyağı Müzesi’ni gezen ziyaretçiler, zeytinin üretimden sofraya uzanan yolculuğunu öğrenirken farklı zeytinyağlarını da tatma fırsatı buldu.

Çanakkale’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek amacıyla kente gelen Çinli turistler, seyahatlerini bölgenin gastronomik değerleriyle de buluşturuyor. Troya ve Assos gibi önemli kültür rotalarının yanı sıra festival kapsamında öne çıkan Lezzet Noktalarını ziyaret eden turistlerin ilgisini çeken ürünlerin başında Çanakkale’nin zeytinyağı geliyor.

Çanakkale’deki seyahatlerinin ikinci gününde bir zeytinyağı fabrikasını ziyaret eden Çinli turist grubu, zeytinin üretimden sofraya uzanan yolculuğu hakkında bilgi aldı. Turistler, farklı özelliklere sahip zeytinyağlarını tadarken özellikle ürünlerin aroması, tazeliği ve yemeklerdeki kullanımına ilişkin deneyimleri büyük beğeniyle karşıladı.

ZEYTİNYAĞI TADIMI SEYAHATİN DİKKAT ÇEKEN DENEYİMLERİNDEN BİRİ OLDU

Çinli turistlerin zeytinyağı tadımına gösterdiği ilgi, ziyaretin öne çıkan bölümlerinden biri oldu. Zeytinyağını yalnızca bir yemek malzemesi olarak değil, başlı başına bir gastronomi deneyimi olarak keşfeden ziyaretçiler, farklı aromaları karşılaştırma ve bölgenin zeytin kültürü hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Grup içerisinde yer alan Çinli bir turist, Türk yemekleri ve zeytinyağını çok sevdiğinden söz ederek “Türkiye’de grup olarak seyahat eden Çinli turistleriz. Çanakkale’ye yeni geldik ve bugün seyahatimizin ikinci günü. Burada olmaktan ve zeytin hakkında yeni şeyler öğrenmekten çok mutluyuz.Türk yemeklerini seviyorum. Türk yemekleri oldukça sağlıklı görünüyor. Sağlıklı ve doğal yiyecekleri bir araya getiriyorsunuz. Bu yüzden Türk yemeklerini ve özellikle zeytini çok seviyorum. Özellikle sabahları, arkadaşımla birlikte bunu bir çeşit sabah ritüeli gibi yapıyoruz. Zeytinyağını ekmekle ve yemeklerle birlikte tadıyoruz. Bu da yemeklere daha lezzetli ve aromatik bir tat katıyor.” dedi.

ÇANAKKALE’NİN GASTRONOMİ KÜLTÜRÜ ULUSLARARASI ZİYARETÇİYLE BULUŞUYOR

Ege ve Marmara’nın kesiştiği konumuyla farklı tarımsal ve gastronomik değerleri bir arada barındıran Çanakkale; zeytin ve zeytinyağının yanı sıra Ezine peyniri, deniz ürünleri, yöresel otları, bağcılık kültürü ve yerel üzüm çeşitleriyle de öne çıkıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) Türkiye’nin gastronomi ve kültür turizmi potansiyelinin uluslararası alanda tanıtılmasına yönelik çalışmaları kapsamında, ziyaretçilerin yerel üretim kültürünü deneyimleyebileceği rotalar da destinasyon deneyiminin önemli parçaları arasında yer alıyor.

Kaz Dağları ve Edremit Körfezi çevresindeki zeytinliklerden elde edilen zeytinyağları, bölgenin köklü üretim kültürünün önemli unsurlarından birini oluşturuyor. Çanakkale’yi ziyaret eden Çinli turistler de zeytinyağı fabrikası gezileri ve tadımlar aracılığıyla bu üretim kültürünü yerinde deneyimleme imkanı buluyor.

Troya’dan Assos’a, Bozcaada’dan Kaz Dağları’na uzanan turizm rotalarıyla öne çıkan kent, sahip olduğu zeytinlikler, bağlar ve yerel ürünlerle gastronomi turizmi açısından da önemli bir potansiyel taşıyor. Çinli ziyaretçilerin zeytinyağına gösterdiği ilgi, tarihi ve kültürel turizmin gastronomi deneyimleriyle desteklenmesinin destinasyonun uluslararası çekiciliğine katkısını ortaya koyuyor.

Bu kapsamda Çanakkale’de zeytin ve zeytinyağı kültürünü yakından tanımak isteyen ziyaretçiler için Adatepe Zeytinyağı Müzesi gibi kültürel duraklar da dikkat çekiyor. Tarihi bir zeytinyağı fabrikasının üretim mirasını yaşatan müze, ziyaretçilere bölgenin zeytin kültürünü ve geleneksel üretim yöntemlerini tanıma fırsatı sunarken, zeytinyağı tadımı ise bu kültürel deneyimi gastronomiyle buluşturuyor.