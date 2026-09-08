Derbide gözden kaçan hareket ortaya çıktı! Skriniar da PFDK'lık olabilir

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin ardından Dusan Vlahovic ile Milan Skriniar arasında yaşanan gerginlik tartışılmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı karşılaşmada Vlahovic'in Skriniar'a yaptığı el hareketinin ardından Sırp golcünün PFDK'ya sevk edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu.

SKRINIAR'IN DA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Derbinin ardından incelenen görüntülerde Milan Skriniar'ın da Vlahovic'e orta parmak hareketi yaptığı belirtildi. Bu gelişmenin Vlahovic hakkında verilebilecek olası cezayı da etkileyebileceği ifade edildi. Beşiktaşlı futbolcunun PFDK'ya sevk edilmesi halinde Skriniar'ın hareketinin tahrik unsuru olarak değerlendirilerek cezada indirime neden olabileceği öne sürüldü.

2 İLA 5 MAÇ CEZA GÜNDEMDE

Vlahovic'in TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi kapsamında PFDK'ya sevk edilmesi halinde 2 ila 5 maç arasında men cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Ancak Skriniar'ın Vlahovic'e yönelik hareketinin de görüntülerde tespit edilmesi, olası cezanın belirlenmesinde önemli bir ayrıntı olarak değerlendiriliyor.

MEIRELES ÖRNEĞİ EMSAL OLMAYABİLİR

Fenerbahçe cephesinde daha önce benzer bir hareket nedeniyle ceza alan Raul Meireles örneği üzerinden Vlahovic'e de yaptırım uygulanması beklentisi bulunuyor.

Ancak Meireles'in söz konusu hareketinin bir hakeme yönelik olması nedeniyle iki olayın aynı kapsamda değerlendirilmeyebileceği belirtiliyor.

SKRINIAR DA PFDK'YA SEVK EDİLEBİLİR

TFF Hukuk Müşavirliği'nin derbi görüntülerini incelemeyi sürdürdüğü ve Vlahovic ile Skriniar hakkında PFDK'ya sevk kararı verilip verilmeyeceğinin netleşmesinin beklendiği ifade edildi. Bu nedenle gözler TFF'nin açıklayacağı PFDK sevklerine çevrildi.