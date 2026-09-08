Derbide gözden kaçan hareket ortaya çıktı! Skriniar da PFDK'lık olabilir - Son Dakika
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Derbide gözden kaçan hareket ortaya çıktı! Skriniar da PFDK'lık olabilir

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Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbide Dusan Vlahovic ile Milan Skriniar arasında yaşanan gerginliğin ardından gözler TFF'ye çevrildi. İncelenen görüntülerde Skriniar'ın da Vlahovic'e orta parmak hareketi yaptığı belirtilirken, Sırp golcünün PFDK'ya sevk edilmesi halinde bu hareketin tahrik unsuru olarak değerlendirilerek cezada indirime yol açabileceği öne sürüldü. Skriniar'ın da PFDK'ya sevk edilme ihtimali bulunuyor.

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin ardından Dusan Vlahovic ile Milan Skriniar arasında yaşanan gerginlik tartışılmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı karşılaşmada Vlahovic'in Skriniar'a yaptığı el hareketinin ardından Sırp golcünün PFDK'ya sevk edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu.

Derbide gözden kaçan hareket ortaya çıktı! Skriniar da PFDK'lık olabilir

SKRINIAR'IN DA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Derbinin ardından incelenen görüntülerde Milan Skriniar'ın da Vlahovic'e orta parmak hareketi yaptığı belirtildi. Bu gelişmenin Vlahovic hakkında verilebilecek olası cezayı da etkileyebileceği ifade edildi. Beşiktaşlı futbolcunun PFDK'ya sevk edilmesi halinde Skriniar'ın hareketinin tahrik unsuru olarak değerlendirilerek cezada indirime neden olabileceği öne sürüldü.

Derbide gözden kaçan hareket ortaya çıktı! Skriniar da PFDK'lık olabilir

2 İLA 5 MAÇ CEZA GÜNDEMDE

Vlahovic'in TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi kapsamında PFDK'ya sevk edilmesi halinde 2 ila 5 maç arasında men cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Ancak Skriniar'ın Vlahovic'e yönelik hareketinin de görüntülerde tespit edilmesi, olası cezanın belirlenmesinde önemli bir ayrıntı olarak değerlendiriliyor.

MEIRELES ÖRNEĞİ EMSAL OLMAYABİLİR

Fenerbahçe cephesinde daha önce benzer bir hareket nedeniyle ceza alan Raul Meireles örneği üzerinden Vlahovic'e de yaptırım uygulanması beklentisi bulunuyor.

Ancak Meireles'in söz konusu hareketinin bir hakeme yönelik olması nedeniyle iki olayın aynı kapsamda değerlendirilmeyebileceği belirtiliyor.

SKRINIAR DA PFDK'YA SEVK EDİLEBİLİR

TFF Hukuk Müşavirliği'nin derbi görüntülerini incelemeyi sürdürdüğü ve Vlahovic ile Skriniar hakkında PFDK'ya sevk kararı verilip verilmeyeceğinin netleşmesinin beklendiği ifade edildi. Bu nedenle gözler TFF'nin açıklayacağı PFDK sevklerine çevrildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Dusan Vlahovic, Milan Skriniar, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbide gözden kaçan hareket ortaya çıktı! Skriniar da PFDK'lık olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Devrim Akcakaya Devrim Akcakaya:
    Adam gibi adam vhaloviç 0 3 Yanıtla
  • Serkan Genç Serkan Genç:
    skriniar nasıl yapıyor orta parmağı.. kolu içe dönük bile değil 1 0 Yanıtla
  • fightofgod29@gmail.com [email protected]:
    Olum bu nasıl orta parmak sanki sigara içiyor gibi el-kol konumuna ve yönüne bakılınca 0 0 Yanıtla
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