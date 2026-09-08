Adım adım değil, koşarak Süper Lig\'e geliyorlar

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK ile Bursaspor, 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Bursaspor 2-1 kazandı.

IHEANACHO SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manisa FK, 20. dakikada Sylla'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bursaspor'un cevabı ise yalnızca 7 dakika sonra geldi. Yeşil-beyazlıların sezon başında Celtic'ten kadrosuna kattığı Kelechi Iheanacho, 27. dakikada fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi.

90+2'DE BURSASPOR'U YIKILMAZ HALE GETİRDİ

Mücadelenin uzun süre 1-1 devam etmesinin ardından bir kez daha Iheanacho sahne aldı. Nijeryalı golcü, 90+2. dakikada attığı golle Bursaspor'a 2-1'lik galibiyeti getirdi.

6 MAÇTA 10 GOLE DİREKT KATKI

Iheanacho, Bursaspor formasıyla sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Nijeryalı yıldız, Trendyol 1. Lig'de çıktığı 6 karşılaşmada 10 gole doğrudan katkı sağlamayı başardı. Bursaspor Kulübü de yıldız futbolcusunun performansının ardından, “Çok rahat, çok profesyonel.” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

ADIM ADIM DEĞİL, KOŞARAK SÜPER LİG'E

Manisa deplasmanından kritik 3 puanla dönen Bursaspor, puanını 15'e yükselterek lider Batman Petrolspor'u takibini sürdürdü. Manisa FK ise 8 puanda kaldı. Sezona yaptığı güçlü başlangıç ve Iheanacho'nun müthiş performansıyla yeşil-beyazlılar, Süper Lig'e dönüş yolunda şimdiden iddiasını ortaya koydu.