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Kilise saldırganlarının kullandığı aracın bulunduğu yerde aramalar devam ediyor

Kilise saldırganlarının kullandığı aracın bulunduğu yerde aramalar devam ediyor

İstanbul, Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kullandığı aracın bulunduğu Beylikdüzü'nde polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor. Aracın bulunduğu noktada polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekipleri sabah saatlerinden itibaren aracın bulunduğu noktada geniş çaplı arama yapıyor. Dedektörlerle yapılan aramada her türlü materyal aranıyor.

31.01.2024 23:44  Güncelleme: 23:47
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Kilise saldırganlarının kullandığı aracın bulunduğu yerde aramalar devam ediyor

Aracın bulunduğu noktada polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı

İSTANBUL - Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kullandığı aracın bulunduğu Beylikdüzü'nde polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

İstanbul, Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. DEAŞ'lı teröristlerin olay yerine giderken kullandıkları 'kayıp' otomobil Beylikdüzü'nde otluk bir alanda bulunmuştu. 2022 yılında ülkeye giriş yaptığı saptanan ve yaklaşık bir yıldır PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarında trafik izi düşmeyen Polonya plakalı Hyundai marka otomobilin, bulunduğu otluk alanda polis ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Polis ekipleri sabah saatlerinden itibaren aracın bulunduğu noktada geniş çaplı arama yapıyor. Dedektörlerle yapılan aramada her türlü materyal aranıyor.

Kaynak: İHA

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