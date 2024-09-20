Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı

Geniş Video İzle

Ayşegül Akdoğan isimli kadının başka bir kadını tekme tokat dövdüğü ana ilişkin görüntüler büyük yankı uyandırdı. Genç kızları fuhuşa ve uyuşturucuya sürükleyen bir çetenin liderliğini yaptığı öne sürülen Akdoğan hakkında sosyal medyada ''Tutuklansın'' başlığıyla hashtag açıldı.

20.09.2024 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de Ayşegül Akdoğan isminde bir kadının, başka bir kadını acımasızca dövdüğü ana ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Genç kızları fuhuşa ve uyuşturucuya sürükleyen bir çetenin liderliğini yaptığı öne sürülen Akdoğan hakkında birçok kişi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı da etiketleyerek #AyşegülAkdoğanTutuklansın başlığıyla paylaşım yapmaya başladı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil...

Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı

Ali Yerlikaya, Hakkari, 3-sayfa, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, 'tutuklansın' diye hashtag açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Yusuf Çarman:
    Şuan deli bir siyasetçi lazım ülkeyi kökten temizleyecek. Başka türlü iflah olmaz. 182 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Ülke bitmiş 122 9 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    tutuksuz yargılanmak üzere serbest 93 2 Yanıtla
  • Coşkun Aksu:
    Hakan fıdan gel artık bir tenızlık şart 54 34 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu ülkenin baştan aşağı değişmesi lazım... 81 1 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    çocuklarımızın geleceği için tutuklayin lütfen 71 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Ayşegülün canı yaprak istiyor demekki 56 4 Yanıtla
  • YoH null:
    derhal müdahale edilmelidir gereken yapılmalı 50 1 Yanıtla
  • Osman A:
    Bunu alıcan ......... 50 1 Yanıtla
  • Muhammet Karataş:
    evet sayın bakanım,gelecegin nesli için meydanı bunlara bırakacak kadar boş değiliz sanırım... 47 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:34 Paranın patronu TBMM’de vekillere sunum yapacak İşte öne çıkan 2 başlık Paranın patronu TBMM'de vekillere sunum yapacak! İşte öne çıkan 2 başlık
11:14 Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin’in kopuk bacağının sırrı çözüldü Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü
10:02 Kim bu Ayşegül Akdoğan Hakkındaki iddia bir hayli vahim, “tutuklansın“ diye hashtag açıldı Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı
09:15 Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
15:37 Basın toplantısında Bahçeli’yi kızdıran soru: Böyle sapık ve yanlış sorular sormayın Basın toplantısında Bahçeli'yi kızdıran soru: Böyle sapık ve yanlış sorular sormayın
15:36 İstanbul’un 3 ilçesinde 19 saat su kesintisi uygulanacak İstanbul'un 3 ilçesinde 19 saat su kesintisi uygulanacak
15:21 Jose Mourinho derbi 11’ini netleştirdi Jose Mourinho derbi 11'ini netleştirdi
15:20 Danimarka’nın eski kraliçesi Margrethe, Fredensborg Şatosu’nda geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı Danimarka'nın eski kraliçesi Margrethe, Fredensborg Şatosu'nda geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı
15:15 Herkes anne-baba olmamalı Okula gidemeyen çocuğun sözleri duygulandırdı Herkes anne-baba olmamalı! Okula gidemeyen çocuğun sözleri duygulandırdı
15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:52 Güvenlik uzmanları: Lübnan’a gönderilen iletişim cihazlarına Mossad ajanları tarafından az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi Güvenlik uzmanları: Lübnan'a gönderilen iletişim cihazlarına Mossad ajanları tarafından az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi
14:48 Instagram Atatürk’ün fotoğrafını ’tehlikeli kişi’ gerekçesiyle kaldırdı Instagram Atatürk'ün fotoğrafını 'tehlikeli kişi' gerekçesiyle kaldırdı
14:45 İran’ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye’ye mi gelecek MSB’den açıklama var İran'ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye'ye mi gelecek? MSB'den açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 11:57:21. #1.12#
SON DAKİKA: Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement