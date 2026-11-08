Kimlik tespiti tamamlanan 9 İranlının cenazeleri Van'dan ülkelerine uğurlandı - Son Dakika
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Kimlik tespiti tamamlanan 9 İranlının cenazeleri Van'dan ülkelerine uğurlandı

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Kimlik tespiti tamamlanan 9 İranlının cenazeleri Van\'dan ülkelerine uğurlandı
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Kimlik tespiti tamamlanan 9 İranlının cenazeleri Van\'dan ülkelerine uğurlandı
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Van-Özalp kara yolunda minibüs ile tırın çarpışması sonucu ölen 9 İranlının cenazeleri, resmi işlemlerin ardından ülkelerine gönderildi. Cenazeler YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi morgundan alındı; yaralı 5 kişiden 3'ü taburcu oldu, 2'sinin tedavisi sürüyor.

VAN (İHA) – Van'da minibüs ile tırın çarpışması sonucu hayatını kaybeden 9 İran vatandaşının cenazeleri, tamamlanan resmi işlemlerin ardından ülkelerine nakledildi.

Van- Özalp kara yolunun 49'uncu kilometresinde İran plakalı yolcu minibüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 9 kişinin kimlik tespit ve resmi işlemleri tamamlandı. Kimlik tespit süreçleri tamamlanan 5'i kadın, 4'ü erkek toplam 9 İran vatandaşının cenazeleri, Türkiye ve İranlı yetkililerin koordinasyonunda yürütülen resmi işlemlerin sona ermesiyle birlikte ülkelerine gönderilmek üzere nakledildi.

Kazada hayatını kaybeden Zeinab Hoseinnejat, Afsane Mokhtarzade, Neda Mudri, Hadi Hoseınzadeh, Mokrali Mokhtarzade, Ali Heydernejad, Behzad Ferhengmehr (şoför), Leilah Valıkhanlou ve Khadijeh Bodaghi'nin cenazeleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi morgundan alınırken İran İslam Cumhuriyeti Van Başkonsolosu Vekili Seyid Hasan Yahyavi ve Van Konsolosu Saeid Khajavi de hazır bulundu.

Öte yandan, feci kazada yaralanan 5 kişiden 3'ü taburcu olurken, 2'sinin tedavi ise devam ediyor.

Kaynak: İHA
Dursun Odabaş3. SayfaGüncelÖzalpDünyaİranVanSon Dakika

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