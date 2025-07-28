İstanbul'da bir gencin bindiği toplu taşıma aracında kimseyi umursamadan bali çektiği anlar kaydedildi.
Uzmanlar, uyuşturucu kullanımının çok küçük yaşlara indiğini sık sık belirtirken, bunu kanıtlayacak bir olay yaşandı. İstanbul'da bir toplu taşımada skandal görüntüler kaydedildi.
Bir genç, bindiği toplu taşımada koltuğa oturup kimseye aldırmadan bali olduğu düşünülen uyuşturucu maddeyi kullandı. Gencin yanındaki yolcunun da şaşırarak genci izlediği görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kimseye aldırmadan zehrini soludu, yolcular da bir şey diyemedi - Son Dakika
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