 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kıraathanede elektrikler gitti, telefon ışıklarıyla oyuna devam ettiler - Son Dakika
Üye Girişi

Kıraathanede elektrikler gitti, telefon ışıklarıyla oyuna devam ettiler

Bursa'da oyun tutkunu gençler, kıraathanede elektriklerin kesilmesine rağmen akıllı telefonlarının ışıklarıyla eğlenceye devam etti. Elektriklerin gelmesiyle birlikte yaşanan ilginç anlar ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Kıraathanede elektrikler gitti, telefon ışıklarıyla oyuna devam ettiler
23.01.2024 - 23:23,
Abone Ol

Kıraathanede elektrikler gitti, telefon ışıklarıyla oyuna devam ettiler

BURSA - Bursa'da oyun sevdalısı gençler, kıraathanede elektrikler kesilmesine rağmen akıllı telefonlarının ışıkları altında eğlenceye devam etti.

Olay, Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kıraathanede henüz bilinmeyen bir sebeple elektrikler kesildi. Oyun oynayan vatandaşlar ise durumu umursamayarak telefonlarından açtıkları ışıkla oyuna devam etti.

Bir süre sonra elektrikler gelirken, ilginç anlar kıraathanede bulunan bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gürsu, Bursa, 3.Sayfa, Teknoloji, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kıraathanede elektrikler gitti, telefon ışıklarıyla oyuna devam ettiler - Son Dakika


09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:19
Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:18
Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
07:46
Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17
Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
04:35
New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi
01:54
İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye ile terörizme karşı mücadelemiz sürecek İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye ile terörizme karşı mücadelemiz sürecek

Son Dakika
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
07:46 Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17 Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
04:35 New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi
01:54 İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye ile terörizme karşı mücadelemiz sürecek
01:47 ABD, İran destekli milis gruplara ait üç tesisi vurdu: Saldırıları derhal durdurun
23:51 TBMM'nin İsveç kararı dünya basınında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 09:25:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kıraathanede elektrikler gitti, telefon ışıklarıyla oyuna devam ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement