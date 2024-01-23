Kıraathanede elektrikler gitti, telefon ışıklarıyla oyuna devam ettiler

BURSA - Bursa'da oyun sevdalısı gençler, kıraathanede elektrikler kesilmesine rağmen akıllı telefonlarının ışıkları altında eğlenceye devam etti.

Olay, Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kıraathanede henüz bilinmeyen bir sebeple elektrikler kesildi. Oyun oynayan vatandaşlar ise durumu umursamayarak telefonlarından açtıkları ışıkla oyuna devam etti.

Bir süre sonra elektrikler gelirken, ilginç anlar kıraathanede bulunan bir vatandaş tarafından kaydedildi.