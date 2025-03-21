Kiracısı Tarafından Pompalı Tüfekle Öldürülen Adam Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Kiracısı Tarafından Pompalı Tüfekle Öldürülen Adam Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, kiracısı ile kira artırımı konusunda çıkan bir tartışma sonucunda pompalı tüfekle öldürülen market sahibi Mehmet Bal, cenaze namazının ardından defnedildi. Olayda 45 yaşındaki Doğan G. tutuklandı.

21.03.2025 15:28
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Kiracısı tarafından pompalı tüfekle öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı

Uzun zamandır işlettiği marketin sahibini kirayı arttırdığı iddiası ile öldürmüştü

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kiracısı tarafından mülk sahibi olduğu markette pompalı tüfekle vurularak öldürülen Mehmet Bal son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Medeniyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Doğan G. (45), uzun bir zamandır işlettiği markete, mülk sahibi Mehmet Bal'ı konuşmak için çağırdı. İddiaya göre, mülk sahibi Bal'ın mevcut kira bedelinin yaklaşık 3 katını istemesi üzerine tartışma yaşandı. Büyüyen olay esnasında Doğan G., pompalı tüfek ile Mehmet Bal'ı vurarak öldürdü. Olayın ardından 2 farklı iş yeri ile 1 eve de pompalı tüfekle ateş açan Doğan G., diğer planladığı saldırıları yapamadan Adapazarı ilçesinde polis ekiplerince motosiklet ve olaylarda kullandığı pompalı tüfekle yakalandı. Yaklaşık 45 dakika içerisinde bir cinayet işleyip, 3 ayrı adrese de silahlı saldırı düzenleyen şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Sahibi olduğu dükkanda öldürülmüştü, son yolculuğuna uğurlandı

Cinayetin gerçekleştiği mülkün sahibi Mehmet Bal, Adapazarı Hızırtepe Mahallesi Lokman Hekim Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan, Mehmet Bal'ın Adapazarı Belediyesi Etüt Proje Müdürü Nigar Coşar Bal'ın da eşi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kiracısı Tarafından Pompalı Tüfekle Öldürülen Adam Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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