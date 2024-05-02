Kırgızistan'da kamyonetin öğrencilerin arasına daldığı kazada 29 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırgızistan'da kamyonetin öğrencilerin arasına daldığı kazada 29 kişi yaralandı

Kırgızistan'ın Calal-Abad bölgesindeki Suzak ilçesinde kültürel etkinlik için toplanan öğrencilerin arasına kamyonet daldı. Kazada, 29 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında 1 öğretmen ve 17 öğrenci bulunuyor. Hastaneye kaldırılan 18 kişiye tıbbi yardım yapılırken, 11 öğrenci ayakta tedavi edildi. Yaralanan 3 çocuğun durumu ağır. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi ve soruşturma başlatıldı.

02.05.2024 18:17
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Kırgızistan'da bir kamyonetin etkinlik için toplanan öğrencilerin arasına daldığı kazada 29 kişi yaralandı.

Kırgızistan'ın Calal-Abad bölgesindeki Suzak ilçesinde kültürel etkinlik için toplanan öğrencilerin arasına kamyonet daldı. Kazada, 29 kişi yaralandı. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1'i öğretmen 17'si öğrenci olmak üzere 18 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 11 öğrenciye de ayakta tıbbi yardım sağlandığı belirtildi. Çocukların 9 ila 16 yaşları arasında olduğu, yaralanan 3 çocuğun durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Kamyonetin park halinde olduğu sırada aniden hareket ettiği ve içinde şoför bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİŞKEK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırgızistan'da kamyonetin öğrencilerin arasına daldığı kazada 29 kişi yaralandı - Son Dakika

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