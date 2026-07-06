Alev topuna dönen konteyner kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde alevlere teslim olan konteyner, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Mimar Sinan Mahallesi'ndeki konteyner kentte bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede konteyneri sardı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında konteyner kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - HATAY