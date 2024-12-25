Kırıkhan'da Lastikçi Dükkanında Yangın - Son Dakika
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Kırıkhan'da Lastikçi Dükkanında Yangın

Kırıkhan\'da Lastikçi Dükkanında Yangın

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir lastikçi dükkanında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

25.12.2024 09:12
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde alevlere teslim olan iş yerindeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan lastikçi dükkanı alevlere teslim oldu. Yangını gören iş sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirince olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı iş yeri zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkhan'da Lastikçi Dükkanında Yangın - Son Dakika

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