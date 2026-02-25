Kırıkhan'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
Kırıkhan\'da Motosiklet Kazası
25.02.2026 10:10
İki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki motosikletin çarpışmasıyla sürücülerin yere savrulduğu anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kırıkhan Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Site içinde seyreden motosiklet, sola doğru manevra yaptığı esnada başka motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yere savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücülerini ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı - HATAY

Kaynak: İHA

