Hatay\'da saman balyası yüklü tır alevlere teslim oldu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saman balyası yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Saman balyası yüklü tırda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, balyaların tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangında saman balyaları yanarken, alevlere teslim olan tır kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - HATAY