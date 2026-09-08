Kırıkkale Bahşılı'da anız yangını 50 dönümü kül etti; rüzgar köyü kurtardı - Son Dakika
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Kırıkkale Bahşılı'da anız yangını 50 dönümü kül etti; rüzgar köyü kurtardı

Kırıkkale Bahşılı\'da anız yangını 50 dönümü kül etti; rüzgar köyü kurtardı
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yaklaşık 50 dönüm alanda etkili oldu. Rüzgarın yönünün köy ve bağ evlerinin bulunduğu tarafa dönmemesi, yangının yerleşim alanlarına ulaşma riskini azalttı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yaklaşık 50 dönüm alanda etkili oldu. Rüzgarın yönünün köy ve bağ evlerinin bulunduğu tarafa dönmemesi, yangının yerleşim alanlarına ulaşma riskini azalttı.

Yangın, Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevleri fark eden köylüler, bağ evlerine sıçramaması için jandarma ekipleriyle birlikte kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye Bahşılı'nın yanı sıra çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz de söndürme çalışmalarına destek verdi. AFAD ekipleri ise dronla havadan inceleme yaparak yangının yayıldığı alanı kontrol etti. Yaklaşık 50 dönüm arazinin zarar gördüğü yangında, rüzgarın köy ve bağ evlerinin bulunduğu yöne doğru esmemesi muhtemel daha büyük bir zararın önüne geçti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yangın sırasında büyük korku yaşadıklarını anlatan köy sakinlerinden Semiye Yavuz, "Korktuk, bağırış çağırış oldu, kalktık. Hortum da bulamadık. Şaşırdık" dedi.

Köy sakini Ali Bozkoyun ise, "Yangın alt tarafta bir yerden başlamış. Yangın başladıktan yaklaşık 10 dakika sonra itfaiyeyi aradık. Yangın büyüdü ve oldukça geniş bir alana yayıldı" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Karaahmetli, Kırıkkale, 3. Sayfa, Bahşılı, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale Bahşılı'da anız yangını 50 dönümü kül etti; rüzgar köyü kurtardı - Son Dakika

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