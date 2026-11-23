Kırıkkale Balışeyh'te kayıp aranan 45 yaşındaki şahıs göçük altında ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balışeyh'te 21 Kasım'da kayıp aranan 45 yaşındaki şahıs, Kenanobası köyünde izinsiz define kazısı yaparken göçük altında kaldı. AFAD ve jandarma ekiplerinin çıkardığı şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi; kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek, soruşturma sürüyor.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde kayıp olarak aranan 45 yaşındaki şahsın define ararken göçük altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay, 21 Kasım'da Balışeyh ilçesi Kenanobası köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Mustafa Yeşilyurt'tan haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Yeşilyurt'u bulmak için arama çalışması başlattı. Ekipler, Yeşilyurt'un köy sınırları içinde izinsiz define kazısı yaparken göçük altında kaldığını belirledi. Bunun üzerine kazı alanına AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve jandarma ekipleri, Yeşilyurt'u toprak altından çıkardı. Sağlık ekipleri, Yeşilyurt'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından kazı çukurunda güvenlik tedbiri alındı. Yeşilyurt'un kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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