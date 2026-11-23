Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde kayıp olarak aranan 45 yaşındaki şahsın define ararken göçük altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, 21 Kasım'da Balışeyh ilçesi Kenanobası köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Mustafa Yeşilyurt'tan haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Yeşilyurt'u bulmak için arama çalışması başlattı. Ekipler, Yeşilyurt'un köy sınırları içinde izinsiz define kazısı yaparken göçük altında kaldığını belirledi. Bunun üzerine kazı alanına AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve jandarma ekipleri, Yeşilyurt'u toprak altından çıkardı. Sağlık ekipleri, Yeşilyurt'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından kazı çukurunda güvenlik tedbiri alındı. Yeşilyurt'un kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.