Kırıkkale'de 3 Dolandırıcı Yakalandı

3.Sayfa

Kırıkkale'de polis ekiplerince, nitelikli dolandırıcılık suçundan aranan üç şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "bilişim sistemlerinin ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan aranan O.A., Ö.F.C. ve E.A.Ç. isimli şüphelileri yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - KIRIKKALE