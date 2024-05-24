Kırıkkale'de 32 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Zanlı, Mahalle Bekçileri Tarafından Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırıkkale'de 32 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Zanlı, Mahalle Bekçileri Tarafından Yakalandı

Kırıkkale\'de 32 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Zanlı, Mahalle Bekçileri Tarafından Yakalandı

Kırıkkale'de uzun süredir aranan bir zanlı, 'Gece Kartalları' olarak bilinen mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Zanlının üzerinde yapılan GBT kontrolünde, toplamda 32 yıl 11 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Zanlı, gözaltına alınırken gazetecilere tepki gösterdi ve 'Çek çek, iyi çek' dedi. İşlemlerinin ardından zanlı cezaevine teslim edildi.

24.05.2024 02:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de 32 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan zanlı, "Gece Kartalları" olarak bilinen mahalle bekçilerine yakalandı. Zanlı, ekip aracına bindirilirken gazetecilere "Çek çek, iyi çek" diyerek tepki gösterdi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler devam ediyor. "Gece Kartalları" olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri, şüpheli görünen şahısların GBT kontrollerini yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Sokakların güvenliğini sağlamak için görev yapan bekçiler, şüpheli şahıs T.M.'nin kimlik kontrolünü yaptı. GBT sorgusunda şüpheli şahsın darp, yaralama, hırsızlık, iftira ve hakaret gibi çeşitli suçlardan toplamda 32 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranma kaydının olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı, gazetecilere "Çek çek, iyi çek" diyerek tepki gösterdi. Hürriyet Polis Merkezi Amirliği'nde yapılan işlemleri sonrası sağlık kontrolünden geçirilen zanlı cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Yargı, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de 32 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Zanlı, Mahalle Bekçileri Tarafından Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:15 Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı
22:52 Son anket yayınlandı CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor Son anket yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor
22:44 Trabzonspor’u 3-2 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi oldu Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
21:32 İstanbul’da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı İstanbul'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
18:48 Ayhan Bora Kaplan’ın yargılandığı davada çarpıcı sözler: Hedef Cumhur İttifakı, Soylu’nun ismi istendi Ayhan Bora Kaplan'ın yargılandığı davada çarpıcı sözler: Hedef Cumhur İttifakı, Soylu'nun ismi istendi
01:06 Serdar Topraktepe’den şampiyonluk sözleri: Kupa için her şeyimizi verdik Serdar Topraktepe'den şampiyonluk sözleri: Kupa için her şeyimizi verdik
00:41 ABD’ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk’ı da şaşırttı ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı
00:21 ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan SEC, spot Ethereum ETF’lerine onay ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC), spot Ethereum ETF'lerine onay
23:55 Yine rahat durmadı 5 maç ceza alan Mert Hakan’dan olay paylaşım Yine rahat durmadı! 5 maç ceza alan Mert Hakan'dan olay paylaşım
23:51 Eski vekil meclis balkonuna Filistin bayrağı basıp hem İsrail’i hem de ülkesini eleştirdi Eski vekil meclis balkonuna Filistin bayrağı basıp hem İsrail'i hem de ülkesini eleştirdi
23:03 Eşini pompalıyla öldürüp intihar etti Eşini pompalıyla öldürüp intihar etti
22:49 PFDK, derbide çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe’ye ceza yağdırdı PFDK, derbide çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 03:37:10. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de 32 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Zanlı, Mahalle Bekçileri Tarafından Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement