Kırıkkale\'de 4 firari hükümlü operasyonla yakalanıp cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ile "hükümlü veya tutuklunun cebir ve tehdit kullanarak kaçması" suçlarından hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K. (28), "kasten yaralama" suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.Y. (37), "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan H.E.Ç. (19) ile "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.Y. (31) yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 hükümlü, tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.