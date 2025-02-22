Kırıkkale\'de 52,5 kg Metamfetamin Ele Geçirildi

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Kırıkkale'de polis ekiplerince durdurulan bir kargo firmasına ait kamyonda, narkotik köpeğiyle yapılan aramada plastik silikon tüplerine gizlenmiş 52,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Piyasa değerinin ise yaklaşık 75 milyon lira olduğu öğrenildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının engellenmesine yönelik denetimler sürüyor. 43 ilin geçiş güzergahında, uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından şüphe üzerine bir kargo firmasına ait kargo aracı durduruldu.

Kamyon içerisinde polis ekiplerince narkotik köpeği "Adam" ile arama yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine koliler incelendi. Plastik silikon tüplerine gizlenmiş 52,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 75 milyon lira olduğu öğrenildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE