Kırıkkale'de 52,5 kg Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırıkkale'de 52,5 kg Metamfetamin Ele Geçirildi

Kırıkkale\'de 52,5 kg Metamfetamin Ele Geçirildi

Kırıkkale'de bir kargo kamyonunda yapılan aramada, 75 milyon lira değerinde metamfetamin bulundu.

22.02.2025 19:54  Güncelleme: 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de polis ekiplerince durdurulan bir kargo firmasına ait kamyonda, narkotik köpeğiyle yapılan aramada plastik silikon tüplerine gizlenmiş 52,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Piyasa değerinin ise yaklaşık 75 milyon lira olduğu öğrenildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının engellenmesine yönelik denetimler sürüyor. 43 ilin geçiş güzergahında, uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından şüphe üzerine bir kargo firmasına ait kargo aracı durduruldu.
Kamyon içerisinde polis ekiplerince narkotik köpeği "Adam" ile arama yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine koliler incelendi. Plastik silikon tüplerine gizlenmiş 52,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 75 milyon lira olduğu öğrenildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Narkotik, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de 52,5 kg Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:11 Vatikan: Papa Franciscus’un durumu kritik Vatikan: Papa Franciscus'un durumu kritik
21:40 “İmamoğlu’nun diploması iptal edildi“ iddiasına CHP’den yanıt "İmamoğlu'nun diploması iptal edildi" iddiasına CHP'den yanıt
21:20 Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı Dev bankadan açıklama var Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var
20:29 Ege Denizi’nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor
17:32 Gelecek Partisi’nin kurucularındandı Serap Yazıcı istifa etti Gelecek Partisi'nin kurucularındandı! Serap Yazıcı istifa etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
07:56 İstanbul’da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız
07:40 Trump, Moskova’ya gidecek mi İddialara yanıt verdi Trump, Moskova'ya gidecek mi? İddialara yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 22:56:40. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de 52,5 kg Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.