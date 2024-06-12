Kırıkkale'de 80 yaşındaki kadının cinayet zanlısı komşusu çıktı

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Kırıkkale'de kesici aletle evinde öldürülen 80 yaşındaki kadının cinayet zanlısı komşusu çıktı. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda 30 yaşındaki zanlı gözaltına alınırken, cinayeti polise bildirmeyen zanlının annesi, eşi ve iki kardeşi hakkında da soruşturma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Gülistan Avcı, evinde kesici aletle öldürüldü. 4 katlı binanın ikinci katında yaşayan Avcı'nın cansız bedeni, torunu tarafından bulundu. Olayın ardından polis ekipleri, işlenen cinayetle ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları başta olmak üzere 20 saatlik görüntü kaydını izleyen ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde, Avcı'nın komşusu O.T. (30) tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan şahıs gözaltına alındındı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, O.T.'nin cinayeti işlediğini polis ekiplerine bildirmeyen annesi, eşi ve iki kardeşi hakkında da adli soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - KIRIKKALE