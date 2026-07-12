Kırıkkale'de Araç Parkı Kavgasında Av Tüfeğiyle Yaralama - Son Dakika
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Kırıkkale'de Araç Parkı Kavgasında Av Tüfeğiyle Yaralama

Kırıkkale\'de Araç Parkı Kavgasında Av Tüfeğiyle Yaralama
12.07.2026 02:39
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Keskin'de araç parkı yüzünden çıkan kavgada 47 yaşındaki H.G. ağır yaralandı, 72 yaşındaki F.G. gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde araç parkı yüzünden çıkan kavgada, av tüfeğiyle vurulan 47 yaşındaki kişi ağır yaralandı. 72 yaşındaki şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Keskin ilçesine bağlı Barakobası köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. (47), kullandığı aracı F.G'nin (72) evine giden yol üzerine park etti. Bu nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. F.G., av tüfeğiyle ateş ederek H.G'yi karın bölgesinden yaraladı. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan H.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli F.G., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeğine el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Keskin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de Araç Parkı Kavgasında Av Tüfeğiyle Yaralama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Araç Parkı Kavgasında Av Tüfeğiyle Yaralama - Son Dakika
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