Kırıkkale\'de Aranan İki Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Yahşihan ilçesinde 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 3 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.O. (31) gözaltına alındı.

Ekiplerin bir diğer operasyonunda ise Etiler Mahallesi'nde, "nitelikli yağma" ve "kasten yaralama" suçlarından aranan A.K. (45) isimli şahıs yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan A.K., işlemlerinin ardından tutuklandı. Her iki hükümlü, adli işlemlerin tutuklandı. - KIRIKKALE