Kırıkkale\'de Aranan Kadın Gizli Bölmede Yakalandı

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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan kadın, evinin zemininde bulunan gizli bölmede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 24 ayrı suç kaydından 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A. gözaltına alındı. 10 suç kaydı olan ve 3 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Z.A. da evinin zemininde bulunan gizli bölmede yakalandı. Yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, Keskin T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE