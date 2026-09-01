Kırıkkale'de Aygaz tüp deposunda hakaret kavgası: Mesai arkadaşı işçiyi 3 el ateşle vurdu, ağır yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Aygaz tüp deposunda hakaret kavgası: Mesai arkadaşı işçiyi 3 el ateşle vurdu, ağır yaralı

Kırıkkale\'de Aygaz tüp deposunda hakaret kavgası: Mesai arkadaşı işçiyi 3 el ateşle vurdu, ağır yaralı
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Kırıkkale'nin Hacılar Beldesi'nde bulunan Aygaz tüp deposunda, hakaret ve küfür nedeniyle çıkan tartışmada A.E., mesai arkadaşı T.T.'yi ruhsatsız tabancayla 3 el ateş ederek ağır yaraladı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı işçiyi Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan T.T. tedavi altına alınırken, tabancayı 300 metre uzaklıktaki boş araziye attığı belirlenen A.E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kırıkkale'de tüp deposunda "hakaret ve küfür" sebebiyle çıkan tartışma sırasında mesai arkadaşı tarafından tabancayla vurulan işçi ağır yaralandı.

Olay, Hacılar Beldesi'nde bulunan Aygaz firmasına ait tüp deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesiste çalışan T.T. (26) ile A.E. arasında tartışma çıktı. T.T.'nin mesai arkadaşına hakaret ve küfür etmesi üzerine A.E., ruhsatsız tabancayla 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden T.T. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı işçi, Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından tabancayı tesisin yaklaşık 300 metre uzağındaki boş araziye attığı belirlenen A.E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı arama neticesinde bulunan tabanca muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Jandarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de Aygaz tüp deposunda hakaret kavgası: Mesai arkadaşı işçiyi 3 el ateşle vurdu, ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Aygaz tüp deposunda hakaret kavgası: Mesai arkadaşı işçiyi 3 el ateşle vurdu, ağır yaralı - Son Dakika
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