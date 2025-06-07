Kırıkkale'de Bayram Yoğunluğu ve İkramlar - Son Dakika
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Kırıkkale'de Bayram Yoğunluğu ve İkramlar

07.06.2025 23:27
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Kırıkkale'de bayramda trafik yoğunluğu artarken, sürücülere kolonya ve şeker ikram edildi.

43 ilin geçiş güzergahında bayram hareketliliği: Uygulama noktalarında şeker ve kolonya ikram edildi

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de trafik yoğunluğu arttı. Ekipler, uygulama noktalarında sürücülere ve yolculara kolonya ile şeker ikramı yaptı. Vatandaşlar, güvenlik önlemleri ve ikramlardan memnun kaldıklarını belirterek yetkililere teşekkür etti.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de trafik yoğunluğu devam etti. Kırıkkale- Samsun D200 karayolunda araç trafiğinin öğle saatlerinden itibaren akıcı şekilde ilerlediği gözlendi. Bayram süresince muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla görev başında olan polis ve jandarma ekipleri, uygulama noktalarında denetimlerini gerçekleştiriyor. Ekipler, aynı zamanda araçlardaki yolculara kolonya ve şeker ikramında bulunarak bayramlarını kutladı. Denetimlerde jandarma personeli tarafından sürücülerin Genel Bilgi Taraması kontrolleri de yapıldı. Sürücülere hem hız limitleri hem de emniyet kemeri konusunda da güvenli sürüş uyarısında bulunuldu. Yolculuk yapan vatandaşlar ise uygulamalardan memnun kaldıklarını dile getirdi.

Denetimlerden memnuniyetini dile getiren Gökhan Aras, "Kolluk kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri almışlar. Herhangi bir sorun yaşamadık. Görevlerini yapıyorlar, bundan dolayı da bizler çok memnunuz. Yolda da kazayla falan karşılaşmadık. Gerekli tedbirler alınmış. Başta İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya olmak üzere tüm teşkilata teşekkür ediyoruz" dedi.

Seher Aktaş ise, "Her şey yolunda, çok teşekkür ediyoruz. Herkes kurallara uyuyor, bir sıkıntı da yok şu anda" sözleriyle memnuniyetini ifade etti.

Bir diğer sürücü de, "Çok memnunum, mükemmel. Zaten hemen döndüm. Şekerimizi de aldık. Teşekkür ediyoruz" diyerek uygulamalara destek verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Bayram Yoğunluğu ve İkramlar - Son Dakika

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