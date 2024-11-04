Kırıkkale\'de Belediye Başkanı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

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Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförünün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili Vali Mehmet Makas, "Adli tahkikat başlamıştır. Başsavcımızın koordinesinde tüm tahkikat yapılacaktır" dedi.

Olay, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı düzenlendi. Olayda Belediye Başkanı Şen ile yanında bulunan şoförü Mikail Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya (45) yaralandı. Yaralılar Kırıkkale'de bulunan hastanelere kaldırıldı. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Belediye Başkanı Hilmi Şen ile Mikail Çelikkol hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, "Kırıkkale'mizin, Balışeyh'in başı sağ olsun. Saat 10.00 civarında Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, ekibi ile beraber şantiye sahasına çalışmaya giderken fail tarafından önleri kesiliyor. Önce bir kavgaya dönüşüyor. Daha sonra yaralılarımızı hastaneye gönderdik. Belediye başkanımız Hilmi Şen ve yanında şoförü olarak çalışan Mikail Çelikkol ağır yaralı olarak hastanemize sevk edilmiş, ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Balışeyh'imizin, Kırıkkale'mizin başı sağ olsun. Diğer 3 yaralı arkadaşımıza üniversite hastanesinde müdahale ediliyor. Hayati tehlikeleri yok" dedi.

Şahsın yakalandığını belirten Makas, "Fail elimizde. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç aleti ile yakalanmış durumda. Adli tahkikat başlamıştır. Başsavcımızın koordinesinde tüm tahkikat yapılacaktır" diye konuştu.. - KIRIKKALE