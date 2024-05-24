Kırıkkale'de otomobil beton menfeze çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de otomobil beton menfeze çarptı: 2 yaralı

Kırıkkale\'de otomobil beton menfeze çarptı: 2 yaralı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil beton menfeze çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

24.05.2024 22:58
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kontrolden çılan otomobilin beton menfeze çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.Y. idaresindeki 06 HTY 08 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton menfeze çarptı. Kazada, sürücü H.A.Y. (19) ile yanında yolcu olarak bulunan H.K. (19) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çekici yardımıyla da otomobil dereden çıkartılarak, otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de otomobil beton menfeze çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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