Kırıkkale\'de cinsel istismar ve hırsızlıktan aranan 4 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de çocuğun cinsel istismarı, hırsızlık ve alkollü veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.S. ile bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan R.A. yakalandı. Alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma suçundan 3 ay hapis cezası bulunan D.D. ise Güzeltepe Mahallesi'ndeki kayıt dışı ikametinde yapılan aramada yakalandı. Aynı suçtan 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. de ekiplerce yakalandı. Yakalanan hükümlülerden 3'ü gerekli yasal işlemler için ilgili birimlere gönderilirken, A.S.'nin işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.