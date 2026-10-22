Kırıkkale'de cinsel istismar ve hırsızlıktan aranan 4 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de cinsel istismar ve hırsızlıktan aranan 4 hükümlü yakalandı

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Kırıkkale\'de cinsel istismar ve hırsızlıktan aranan 4 hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de çocuğun cinsel istismarı, hırsızlık ve alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı. Gözaltı işlemlerinin ardından 3 hükümlü ilgili birimlere gönderildi, bir hükümlü ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kırıkkale'de çocuğun cinsel istismarı, hırsızlık ve alkollü veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.S. ile bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan R.A. yakalandı. Alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma suçundan 3 ay hapis cezası bulunan D.D. ise Güzeltepe Mahallesi'ndeki kayıt dışı ikametinde yapılan aramada yakalandı. Aynı suçtan 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. de ekiplerce yakalandı. Yakalanan hükümlülerden 3'ü gerekli yasal işlemler için ilgili birimlere gönderilirken, A.S.'nin işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
HırsızlıkKırıkkaleGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de cinsel istismar ve hırsızlıktan aranan 4 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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