Kırıkkale'de doğal gaz boru hattı patladı, alevler metrelerce yükseldi
Kırıkkale'de doğal gaz boru hattı patladı, alevler metrelerce yükseldi

Kırıkkale'de doğal gaz boru hattı patladı, alevler metrelerce yükseldi
25.01.2026 19:20  Güncelleme: 19:24
Kırıkkale'de bir kazı çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu yangın çıktı. Olayda bir personel yaralanırken, bir iş yerinde maddi hasar oluştu. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de bulvar üzerinde iş makinesi yürütülen kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Gaz sızıntısının ardından elektrik kablolarının da etkilenmesiyle yangın çıktı. Olayda bir personel yaralanırken, bir iş yerinde de maddi hasar oluştu.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makinesiyle yürütülen kazı çalışması sırasında KIRGAZ'a ait doğalgaz hattı zarar gördü. Gaz sızıntısının ardından elektrik kablolarının da etkilenmesiyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bir iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Müdahale sırasında itfaiye personeli H.G.'nin elinden hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Olayın ardından tedbir amacıyla bölgede elektrik ve doğal gaz akışı kesildi. Polis ekipleri bulvarı araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ile Belediye Başkanı Ahmet Önal olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık da bölgede uygulanan güvenlik önlemlerini ilgili birim amirleriyle birlikte yerinde inceledi. Vali Sarıibrahim, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kazayla birlikte yaşanan yangın sonrası hem çalışanlarımıza hem de hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için geldik. Allah daha büyük kazalardan ve belalardan korusun. Elektrik ile doğal gaz arasındaki küçük bir aksaklıkla ortaya çıktığını değerlendiriyoruz. Asıl sonuçlar hazırlanacak raporla birlikte netleşecek" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırıkkale, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Son Dakika

