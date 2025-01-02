Kırıkkale'de Dolandırıcılık Zanlısı Yakalandı

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Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele şubesi ekiplerince yapılan operasyonda dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yürütülen operasyonlar kapsamında, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan aranması bulunan S.A. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KIRIKKALE