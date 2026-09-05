Kırıkkale'de düğün magandalarına operasyonda 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de düğün magandalarına operasyonda 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Kırıkkale\'de düğün magandalarına operasyonda 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
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Kırıkkale'de düğünlerde silahla havaya ateş açtığı belirlenen 8 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 10 tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirilirken şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de düğün magandalarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İkametlerinde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, düğünlerde silahla ateş edilmesinin önlenmesi ve olaylara karışan şüphelilerin tespit edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda A.Y. (57), B.Y. (48), İ.Y. (55), Y.Ö. (25), C.G. (55), Ü.K. (51), N.K. (66) ve M.G'nin (37) düğünlerde silahla havaya ateş açarak güvenliği tehlikeye düşürdükleri belirlendi. Ekipler, Keskin ilçesinde 5, Merkez ilçede 3 olmak üzere toplam 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 10 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 14 tabanca şarjörü ve 380 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünlerde silahla ateş edilmesinin önüne geçmek amacıyla dron destekli denetimler gerçekleştiriyor. Havadan yapılan kontrollerde silahla ateş eden kişilerin tespit edilmesine yönelik görüntüler de inceleniyor.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de düğün magandalarına operasyonda 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de düğün magandalarına operasyonda 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika
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