Kırıkkale'de ehliyetsiz sürücü motosikletiyle korkuluklara çarptı ve dereye düştü - Son Dakika
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Kırıkkale'de ehliyetsiz sürücü motosikletiyle korkuluklara çarptı ve dereye düştü

Kırıkkale\'de ehliyetsiz sürücü motosikletiyle korkuluklara çarptı ve dereye düştü

Kırıkkale'de ehliyetsiz bir sürücü, motosikletiyle demir korkuluklara çarptıktan sonra 5 metre yükseklikten dereye düştü. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

11.02.2024 14:12
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Kırıkkale'de motosikletiyle demir korkuluklara çarpan ehliyetsiz sürücü, 5 metre yükseklikten dereye düştü.

Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü F.U.Y. idaresindeki plakasız motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Şehit Adnan Doğu Caddesi'nden geçen Çoruhözü Deresi'nin demir korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü, demir korkulukları aşarak 5 metre yükseklikten dereye düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla dereden çıkartıldı. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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