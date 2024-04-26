Kırıkkale'de 'evde sağlık hizmeti' aracının çarptığı hafif ticari araç yolcu durağına savruldu, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 'evde sağlık hizmeti' aracının çarptığı hafif ticari araç yolcu durağına savruldu, 6 kişi yaralandı

Kırıkkale\'de \'evde sağlık hizmeti\' aracının çarptığı hafif ticari araç yolcu durağına savruldu, 6 kişi yaralandı

Kırıkkale'de meydana gelen kazada, 'evde sağlık hizmeti' aracıyla çarpışan hafif ticari araç yolcu durağına savruldu. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

26.04.2024 12:12  Güncelleme: 12:17
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Kırıkkale'de 'evde sağlık hizmeti' aracıyla çarpışan hafif ticari aracın yolcu durağına savrulduğu kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale il merkezi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.P. (39) idaresindeki 06 BKY 385 plakalı Ford marka hafif ticari araç, akaryakıt istasyonundan çıkan V.Z. (56) yönetimindeki 35 BJP 025 plakalı Ford marka hafif ticari araca çarptı. H.P. idaresindeki hafif ticari araç, çarpışmanın şiddetiyle yolcu durağına savruldu. Kaza sırasında durakta kimsenin olmadığı öğrenildi. Kazada, sürücüler ile E.A. (44), C.E. (24), Ş.K. (47) ve M.D. (43) yaralandı. Araçlarda ise büyük çapta maddi hasar oluştu.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "evde sağlık hizmeti" için kullanılan araçtaki yaralılar ile diğer araçta bulunan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince kaza alanında yapılan incelemenin ardından araçlar, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de 'evde sağlık hizmeti' aracının çarptığı hafif ticari araç yolcu durağına savruldu, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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