Kırıkkale\'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Kırıkkale'de polis ekiplerince, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen A.Ş.O. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem başlatıldı. Araçta bulunan Afganistan uyruklu F.H. isimli düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - KIRIKKALE