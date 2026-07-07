Kırıkkale'de Güvenlik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de Güvenlik Denetimleri Artırıldı

Kırıkkale\'de Güvenlik Denetimleri Artırıldı
07.07.2026 00:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Zirvesi kapsamında Kırıkkale'de polis denetimleri yapıldı, eksik belgeli araçlar men edildi.

Anadolu'nun başkent kapısı 43 ilin bağlantı noktası Kırıkkale'de, NATO Liderler Zirvesi kapsamında polis ekipleri tarafından şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde demetimler yapıldı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı denetimlerde, eksiklikleri tespit edilen bazı araçlar trafikten men edildi.

Anadolu'nun başkent kapısı 43 ilin bağlantı noktasında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında denetimler gerçekleştirildi. TEM, KOM, asayiş ve trafik ekiplerinin katıldığı denetimlerde, şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde kontroller yapıldı. Sürücülerin ehliyetleri ile araç evrakları incelendi. Şüpheli görülen bazı araçlarda ise arama yapıldı. Kontrollerde, eksiklikleri tespit edilen bazı araçlar da trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık da uygulama noktalarını ziyaret ederek ekiplerden yürütülen denetimler hakkında bilgi aldı. Kent genelindeki güvenlik uygulamalarının tedbirler kapsamında devam edeceği öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Olaylar, Polis, Nato, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de Güvenlik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzelleşeyim derken bu hale geldi Güzelleşeyim derken bu hale geldi
Malatya’da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu Malatya'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Kuşadası’nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti
Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı
Yaşlı kadının Çambaşı Yaylası’nda cansız bedeni bulundu Yaşlı kadının Çambaşı Yaylası'nda cansız bedeni bulundu
Manisa’da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti Manisa'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

00:24
IShowSpeed, Portekiz elenince hüngür hüngür ağladı
IShowSpeed, Portekiz elenince hüngür hüngür ağladı
00:01
Ronaldo’dan veda İspanya, Portekiz’i 901’de attığı golle turnuvanın dışına itti
Ronaldo'dan veda! İspanya, Portekiz'i 90+1'de attığı golle turnuvanın dışına itti
23:51
Galatasaray’ın yıldızları tatilin tadını çıkarıyor
Galatasaray'ın yıldızları tatilin tadını çıkarıyor
22:50
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Zirvesi öncesi İstanbul turu attı
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Zirvesi öncesi İstanbul turu attı
21:50
İspanya hükümeti, Başbakan’ın eşinin Ankara’ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi
İspanya hükümeti, Başbakan'ın eşinin Ankara'ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi
21:37
Gazeteci Barış Pehlivan’ın eski sevgilisinden “taciz“ iddiası Savcılığa suç duyurusunda bulundu
Gazeteci Barış Pehlivan'ın eski sevgilisinden "taciz" iddiası! Savcılığa suç duyurusunda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 01:11:02. #7.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Güvenlik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.