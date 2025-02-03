Kırıkkale\'de Hırsızlık Failleri Yakalandı

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Kırıkkale'de hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde yapılan operasyonda "kamu yararına tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan 24 yaşındaki Y.A., jandarma ekiplerince yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE