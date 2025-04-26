Kırıkkale\'de İki Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yahşihan ilçesinde, "beden bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte ortak olarak kullanma" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.A. (31) isimli şahıs yakalandı. Bahşılı ilçesinde ise "güveni kötüye kullanma" suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl hapis cezası bulunan F.A. (45) isimli şahıs gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından her iki şahıs da Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE