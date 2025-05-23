Kırıkkale\'de İki Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Yahşihan ilçesinde "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.E.G. (27) yakalandı. Aynı gün, Bağlarbaşı Mahallesi'nde ise "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. (28) isimli şahıs da gözaltına alındı. İki hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE