Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ö. (40) ile "binanın eklentileri içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.H. (30) yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3. Sayfa › Kırıkkale'de İki Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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