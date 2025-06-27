Kırıkkale\'de İki Kedi Kurtarıldı

Kırıkkale'de, otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi ile ağaca tırmanarak mahsur kalan diğer kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

İlk olay, Kaletepe Mahallesi 938. Sokak'ta meydana geldi. Vatandaşların, park halindeki bir otomobilin motor kısmından gelen kedi sesini fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sevk edilen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, kediyi motor bölümünden dikkatli bir çalışmayla çıkararak güvenli alana aldı.

İkinci olay ise Alparslan Pehlivanlı Bulvarı üzerinde yaşandı. Evden kaçan "Tekir" isimli kedi, ağaca tırmanarak uzun süre aşağı inemedi. Kedinin sahibi, kendi çabaları sonuç vermeyince itfaiyeden yardım istedi. Ekipler, merdiven yardımıyla ağaca çıkarak Tekir'i bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık durumu iyi olan kedi, sahibine teslim edildi. - KIRIKKALE