Kırıkkale'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Yenidoğan Mahallesi 597. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.P. ile K.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.K. isimli vatandaş, H.P.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheli K.K. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.