Kırıkkale'de iki kişi arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale Yenidoğan Mahallesi 597. Sokak'ta iki kişi arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüşünce 1 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, olay yerinden kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Kırıkkale'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Yenidoğan Mahallesi 597. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.P. ile K.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.K. isimli vatandaş, H.P.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheli K.K. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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