Kırıkkale'de İş Kazası: 2 Şüpheli Serbest

25.03.2026 18:13
Kırıkkale'nin Delice ilçesindeki iş kazası sonrası gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde Safir Tuz Fabrikası'nda meydana gelen ölümlü iş kazasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde bulunan Safir Tuz Fabrikası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan 48 yaşındaki Ozan Turhan, çatı montajı yaptığı sırada yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Turhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan fabrikanın İdari İşler Şube Müdürü Ö.Ş. ile Torgut Makine firma sahibi C.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
