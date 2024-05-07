Kırıkkale'de İtfaiye Ekipleri Yangını Kontrol Altına Aldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de İtfaiye Ekipleri Yangını Kontrol Altına Aldı

Kırıkkale\'de İtfaiye Ekipleri Yangını Kontrol Altına Aldı

Kırıkkale'de Çullu Mahallesi'ndeki bir mandırada çıkan yangında, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle saman balyaları tamamen yanmaktan kurtarıldı.

07.05.2024 14:34  Güncelleme: 14:38
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Kırıkkale'de itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle saman balyalarının tamamı yanmaktan kurtarıldı.

Yangın, Kırıkkale'de Çullu Mahallesi'ndeki kırsal alanda bulunan mandırada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Özdoğan'a ait saman balyaları henüz bilinmeyen bir sebeple yandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, iş makinalarının da desteğiyle yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ekiplerin erken müdahalesiyle saman balyalarının tamamı yanmaktan kurtarıldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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