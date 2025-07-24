Kırıkkale'de Kaçak Alkol Operasyonu

Kırıkkale'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kaçak alkol operasyonunda, çeşitli miktarlarda el yapımı alkol ve üretim kitleri ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde A.B. isimli şüpheli şahsa ait adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 10 litre etil alkol, 4 kilo 100 gram el yapımı (kaçak) alkol ve 2 adet alkollü içecek yapımında kullanılan kit ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE