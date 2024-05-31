Kırıkkale\'de 219 paket kaçak sigara ve 7 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

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Kırıkkale'de düzenlenen operasyonlarda 219 paket kaçak sigara ve 7 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçak ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 24-30 Mayıs tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 219 paket gümrük kaçağı sigara, 7 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlar çerçevesinde yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE