Kırıkkale\'de Kaçak Tütün Ticareti Yapan 3 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

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Kırıkkale'de kaçak tütün ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürün ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 26 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, 139,5 kilogram tütün ve 640 gram civa ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE