Kırıkkale'de Kamyonet Takla Attı: 5 Yaralı

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Takla atan kamyonet şarampole devrildi: 5 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkarak takla atan kamyonetin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bala- Karakeçili D260 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 06 DIN 84 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak takla attı. Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü ile yolcular B.K. (52), A.T. (51), Afgan uyruklu K.M. ve kimlik bilgisine ulaşılamayan Afgan uyruklu bir kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından kazada hurdaya dönen araç otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.