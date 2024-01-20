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Kırıkkale'de KGYS Kameralarıyla Kaydedilen 3 Trafik Kazası - Son Dakika
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Kırıkkale'de KGYS Kameralarıyla Kaydedilen 3 Trafik Kazası

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan kayıtlarda, Kırıkkale'de meydana gelen 3 trafik kazası KGYS kameralarınca kaydedildi. Kazalar arasında Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Nokta Kavşağı'nda meydana gelen çarpışma, Atatürk Bulvarı'nda bir otomobilin başka bir otomobile çarpması ve Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki İtfaiye Kavşağı'nda meydana gelen çarpışma yer aldı.

Kırıkkale\'de KGYS Kameralarıyla Kaydedilen 3 Trafik Kazası
20.01.2024 - 00:47,
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Kırıkkale'de meydana gelen 3 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan kayıtlarda, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağı'nda hızını alamayan otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarptığı yer aldı. Atatürk Bulvarı'nda bir otomobilin önünde seyreden başka bir otomobile çarpması kamera görüntüsüne yansıdı. Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki İtfaiye Kavşağında da iki otomobilin çarpışması görüntülendi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kırıkkale'de KGYS Kameralarıyla Kaydedilen 3 Trafik Kazası - Son Dakika
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